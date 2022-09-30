В Васкелово на пепелище дома обнаружили обгоревший труп

Вчера поздним вечером около 21 часа 40 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревне Васкелово, во Всеволожском районе Ленинградской области. Полыхал частный дом на площади 42 квадратных метра.

На место происшествия выехали дежурные смены 94 и 104 пожарных частей. Возгорание тушили 8 человек, задействовав 2 единицы техники. Пожар ликвидировали к 22:49.

Как рассказали 47news в полиции, по всей площади горел деревянный одноэтажный дом с мансардой. Во время пожара рухнула часть кровли. При разборе конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.