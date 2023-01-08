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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина открыл стрельбу после семейной драмы

В Ленобласти мужчина открыл стрельбу после семейной драмы

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Полиция задержала неспокойного мужчину, стрелявшего из винтовки в Кировском районе Ленобласти

Вчера поздним вечером около 23 часов в массиве "Восход" СНТ "Ладога" в поселке Синявино, Кировского района Ленинградской области 46-летний мужчина с оружием в руках зашел на чужой участок и начал стрелять. Как оказалось, в ходе застолья у себя дома он поссорился со своей 42-летней супругой, после чего женщине вместе с сыном пришлось убежать к соседям. Глава семьи пошел выяснять отношения, но когда женщина отказалась от разговора, открыл стрельбу в воздух.

Прибывший на место наряд полиции задержал стрелка. У него изъяли самозарядную винтовку Мосина 1938 года выпуска, восемь патронов от винтовки, два патрона от пистолета ТТ и одну гильзу. Мужчине грозит штраф за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее он привлекался к ответственности за кражу, угон автомобиля, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО стрельба
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