В Ленобласти мужчина открыл стрельбу после семейной драмы

Вчера поздним вечером около 23 часов в массиве "Восход" СНТ "Ладога" в поселке Синявино, Кировского района Ленинградской области 46-летний мужчина с оружием в руках зашел на чужой участок и начал стрелять. Как оказалось, в ходе застолья у себя дома он поссорился со своей 42-летней супругой, после чего женщине вместе с сыном пришлось убежать к соседям. Глава семьи пошел выяснять отношения, но когда женщина отказалась от разговора, открыл стрельбу в воздух.

Прибывший на место наряд полиции задержал стрелка. У него изъяли самозарядную винтовку Мосина 1938 года выпуска, восемь патронов от винтовки, два патрона от пистолета ТТ и одну гильзу. Мужчине грозит штраф за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее он привлекался к ответственности за кражу, угон автомобиля, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков.