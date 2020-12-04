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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мужчина развлекался стрельбой на улице

В Невском районе мужчина развлекался стрельбой на улице

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
VK
В Невском районе ранее судимы мужчина развлекался стрельбой из пневматичекского пистолета во дворе дома

Вчера утром около 11 часов утра к полицейским Невского района Петербурга от местных жителей поступило сообщение о том, что во дворе дома 17 по улице Ольги Берггольц ходят двое мужчин, один из которых стреляет из пистолета. Прибывший к месту происшествия наряд полиции задержал 49-летнего петербуржца, у которого при себе находился пневматический пистолет Gletcher. Хулигана доставили в участок и составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Хулигана имеет давние конфликты с законом: с 1995 по 2017 год привлекался за изнасилование, хранение оружия, угрозу убийством и побои.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район хулиганство стрельба пневматика
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