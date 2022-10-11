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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино иномарка сбила 12-летнюю девочку

В Колпино иномарка сбила 12-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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В Колпино шестиклассница попала под машину. Девочка перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода

Вчера около 11 часов 40 минут возле дома 36/9 по Тверской улице в городе Колпино, автомобиль «Лада Приора» под управлением 51-летнего жителя Петербурга сбил 12-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую доставили в Детскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами лица, закрытой травмой грудной клетки.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель в этом году дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: за неостановку перед стоп-линией и за игнорирование дорожных знаков. Оба штрафа оплачены.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район Колпино ДТП пострадавший пешеход
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1 комментарий

Олег
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