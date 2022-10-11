В Колпино иномарка сбила 12-летнюю девочку

Вчера около 11 часов 40 минут возле дома 36/9 по Тверской улице в городе Колпино, автомобиль «Лада Приора» под управлением 51-летнего жителя Петербурга сбил 12-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую доставили в Детскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами лица, закрытой травмой грудной клетки.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель в этом году дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: за неостановку перед стоп-линией и за игнорирование дорожных знаков. Оба штрафа оплачены.