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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей

В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей

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Опубликовал: Anton78
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В Красносельском районе Петербурга дрожная авария отправила в больницу двух взрослых и двух детей.

Вчера вечером, около 21 часа 30 минут возле дома 67 по Краснопутиловской улице 38-летний водитель автомобиля "Renault Megan", двигаясь по Краснопутиловской от железнодорожного переезда к проспекту Народного Ополчения, не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Renault Logan" под управлением 34-летней петербурженки.

В результате произошедшего ДТП мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом левой руки, в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи госпитализирован в Горбольницу № 26. Женщина доставлена в то же лечебное учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, повреждением шейного отдела, в состоянии средней тяжести.

В машине Рено логан находились двое сыновей, 4-х и 8-ми лет. Оба доставлены в Детскую больницу №19 имени Раузфуса. Младший - с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии. Старший – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмой живота, в тяжелом состоянии.

Источник: Конкретно.ру
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