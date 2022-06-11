В Ленобласти 10-летний мальчик выпал с 4-го этажа

Вчера вечером около 19 часов в районную больницу из поселка Котельский доставили 10-летнего мальчика. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом левой лучевой кости, закрытым переломом правой большой берцовой кости, ушибами и ссадинами.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в 18 часов 50 минут во время игры мальчик повредил москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на 4 –м этаже пятиэтажного дома.

Семья неполная, на профилактическом учете не состоит.