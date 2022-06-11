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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 10-летний мальчик выпал с 4-го этажа

В Ленобласти 10-летний мальчик выпал с 4-го этажа

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Опубликовал: Anton78
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В Кингисеппском районе Ленобласти 10-летний мальчик пострадал при падении с высоты

Вчера вечером около 19 часов в районную больницу из поселка Котельский доставили 10-летнего мальчика. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом левой лучевой кости, закрытым переломом правой большой берцовой кости, ушибами и ссадинами.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в 18 часов 50 минут во время игры мальчик повредил москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на 4 –м этаже пятиэтажного дома.

Семья неполная, на профилактическом учете не состоит.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район падение с высоты дети
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