В Петербурге иномарка сбила двоих детей

Вчера днем около 14 часов 05 минут возле дома 92 по набережной Обводного канала двое детей, 10-летний мальчик и 14-летняя девочка, граждане Узбекистана, оказались сбиты автомобилем Volkswagen Polo. Иномаркой управлял 37-летний житель Псковской области.

Мальчика госпитализировали с ушибом левой стопы, ушибом теменной области, ссадиной правого голеностопного сустава в удовлетворительном состоянии. Девочку доставлили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом левой голени, костей стопы, ссадинами рук и ног, в состоянии средней степени тяжести.