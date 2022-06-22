ента новостей

13:21
В Петербурге полицейские нашли потерявшегося мальчика
11:32
В Петербурге иномарка сбила двоих детей
10:57
Петербуржцы зажгли на Дворцовой площади 50 тысяч свечей
10:52
ПМЭФ-2022 завершился масштабным фестивалем «Паруса Кронштадта»
10:51
Стрит-арт на Елагином острове: персональная выставка Саши Труна "Знак Сокрытия"
09:39
Почему вас не любит кошка?
09:14
Он перевозил змею
09:09
В чем проблема VPN?
00:21
21 июня – юбилей Виктора Цоя
20:06
В Мариинском дворце торжественно вручили Молодежные премии
19:37
Жители Петербурга рассказали о горах мусора рядом со станцией метро «Шушары»
16:41
Выставка Федора Алексеева «Да что вы все обо мне знаете!»
16:15
Валентин Самарин представит в Артмузе выставку своих ключевых работ в изобретенной им технике sanki.
15:11
На КАД между Рябовским и Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы движения
15:08
В Петербурге подвели итоги Петербургского международного экономического форума
14:57
В Севкабель Порту — большая летняя вечеринка Fake White Night
14:48
В Петербурге мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полици
12:46
Выставка фотографий Габриэла Викболда «Общая материя»
12:40
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пенсионерки
12:34
В Петербурге задержана подозреваемая в краже телефона
12:29
В Петербурге обстреляли юную пару
11:07
Новый президент Колумбии намерен перезагрузить отношения с США
11:03
По меньшей мере 200 мирных жителей убиты в западной части Эфиопии, сообщают официальные лица
10:44
В Петербурге иномарка сбила коляску с ребенком
09:37
Мазепин сомневался насчет фонда
09:05
Без Института Финляндии
09:03
Форум оказался эффективным
01:02
Андрей Кузьменко покидает СКА и переходит в «Ванкувер Кэнакс»
00:10
Комиссия обсудила законопроект об отнесении «хрущевок» к застройке, подлежащей комплексному развитию территорий
00:04
На Дворцовой площади зажгут огненную картину в ночь с 21 на 22 июня
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила двоих детей

В Петербурге иномарка сбила двоих детей

0
89
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
10-летний мальчик и 14-летняя девочка, граждане Узбекистана, оказались сбиты автомобилем Volkswagen Polo

Вчера днем около 14 часов 05 минут возле дома 92 по набережной Обводного канала двое детей, 10-летний мальчик и 14-летняя девочка, граждане Узбекистана, оказались сбиты автомобилем Volkswagen Polo. Иномаркой управлял 37-летний житель Псковской области.

Мальчика госпитализировали с ушибом левой стопы, ушибом теменной области, ссадиной правого голеностопного сустава в удовлетворительном состоянии. Девочку доставлили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом левой голени, костей стопы, ссадинами рук и ног, в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район ДТП пострадавший пешеход дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-08-2018, 09:21
При обрушении лесов с Главного штаба пострадало трое прохожих
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
18-04-2018, 12:15
В Выборгском районе Петербурга пятилетний мальчик выпал из окна
11-06-2022, 12:50
В Ленобласти 10-летний мальчик выпал с 4-го этажа
24-08-2021, 11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
8-11-2021, 12:08
В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
89
Сегодня, 11:32
В Петербурге иномарка сбила двоих детей
0
92
Вчера, 10:44
В Петербурге иномарка сбила коляску с ребенком
0
154
17-06-2022, 17:02
В Ленобласти иномарка сбила 6-летнего ребенка
0
332
8-06-2022, 13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
Наверх