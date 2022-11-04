В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку

Накануне ранним утром около 6 часов возле дома 12 по Разъезжей улице неустановленный водитель на автомобиле "Daewoo Мatiz" жителя Тосненского района Ленобласти при проезде регулируемого пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на проезжей части, и скрылся с места происшествия.

В Детскую больницу №19 имени Раухфуса увезли 17-летнюю петербурженку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытым переломом позвонка, выбитыми зубами, в состоянии средней тяжести. В Мариинскую больниц у доставлен ее 19-летний спутник, у парня закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Полицейские установили, что за рулем находился 58-летний петербуржец, который около 15 часов 30 минут самостоятельно прибыл в полицию, где был опрошен и отпущен. На водителя составили протокол.

По данным АН «Оперативное прикрытие», на автомашину в 2021-2022 годах было составлено пять протоколов – за превышение скорости, не пристегнутые ремни и игнорирование знака о запрете стоянки.