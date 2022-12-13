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Питерец.ру » Происшествия » В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями

В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями

0
191
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Иномарка вылетела с проезжей части и остановилась посреди деревьев во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сегодня около 02 часов ночи на Ромашковой аллее в деревне Агалатово, Всеволожского района Ленинградской области автомобиль "Ауди" вылетел в кювет и приземлился на бок. Судя по фото, опубликованному в социальных сетях, иномарка остановилась, ударившись о березы.

Как сообщили в ПСС Агалатово, на место происшествия выехал дежурный караул. На месте обнаружен один пострадавший. Агалатовские спасатели оказали ему первую помощь, от госпитализации он отказался.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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