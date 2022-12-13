В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями

Сегодня около 02 часов ночи на Ромашковой аллее в деревне Агалатово, Всеволожского района Ленинградской области автомобиль "Ауди" вылетел в кювет и приземлился на бок. Судя по фото, опубликованному в социальных сетях, иномарка остановилась, ударившись о березы.

Как сообщили в ПСС Агалатово, на место происшествия выехал дежурный караул. На месте обнаружен один пострадавший. Агалатовские спасатели оказали ему первую помощь, от госпитализации он отказался.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.