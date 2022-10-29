В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и загорелась

Накануне вечером около 19 часов на дороге-дублере трассы "Скандинавия" возле поселка Климово, в Выборгском районе Ленинградской области легковой автомобиль "Форд" съехал в кювет, перевернулся на крышу и загорелся. Водитель, по предварительной информации, в ДТП не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 52 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.