В Агалатово тушили пожар в панельной пятиэтажке

Сегодня утром около 10 часов 40 минут в экстренные службы поступило сообщение о горящей квартире в деревне Агалатово, Всеволожского района Ленинградской области.

По предварительной информации, горела комната площадью 12 кв. метров. На место происшествия выехали дежурные смены 100-й пожарной части и местной пожарно-спасательной службы. Пожар тушили 12 человек, задействовав 2 единицы техники. Возгорание ликвидировали к 11 часам 44 минуты.

По предварительным данным полиции, пожар произошел в квартире на четвертом этаже панельной пятиэтажки. До прибытия пожарных подразделений соседи эвакуировали из задымленного помещения 47-летнего мужчину без сознания. Пострадавший с отравлениями продуктами горения госпитализирован.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют дознаватели МЧС Всеволожского района.