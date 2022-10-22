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Питерец.ру » Происшествия » В Агалатово тушили пожар в панельной пятиэтажке

В Агалатово тушили пожар в панельной пятиэтажке

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23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
47News
Мужчину без сознания вынесли из полыхавшей квартиры в Агалатово

Сегодня утром около 10 часов 40 минут в экстренные службы поступило сообщение о горящей квартире в деревне Агалатово, Всеволожского района Ленинградской области.

По предварительной информации, горела комната площадью 12 кв. метров. На место происшествия выехали дежурные смены 100-й пожарной части и местной пожарно-спасательной службы. Пожар тушили 12 человек, задействовав 2 единицы техники. Возгорание ликвидировали к 11 часам 44 минуты.

По предварительным данным полиции, пожар произошел в квартире на четвертом этаже панельной пятиэтажки. До прибытия пожарных подразделений соседи эвакуировали из задымленного помещения 47-летнего мужчину без сознания. Пострадавший с отравлениями продуктами горения госпитализирован.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют дознаватели МЧС Всеволожского района.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар
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