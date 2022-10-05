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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Сортавала" столкнулись большегруз и трактор

На трассе "Сортавала" столкнулись большегруз и трактор

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0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
Большегруз и спецтехника столкнулись на федеральной трассе "Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти

Сегодня около 15 часов 50 минут в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на 12-м километре трассы А-121 "Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительной информации, на участке между деревнями Агалатово и Скотное столкнулись грузовик и трактор. Судя по фото, опубликованному очевидцами, фуру сложило, кабина оказалась практически в прицепе.

Предварительно известно об одном пострадавшем, сообщили 47news в дорожной полиции. Его данные и обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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