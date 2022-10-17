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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб

В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб

0
101
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Переворот "Жигулей" в кювете под Тихвином обернулся гибелью водителя

Сегодня утром около 10 часов возле деревни Тумище, в Тихвинском районе Ленинградской области автомобиль "ВАЗ-2106" выехал с дорожного полотна в кювет и перевернулся на крышу. В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался на месте. Установлено, что в салоне машины также находился пассажир. По предварительным данным, помощь врачей ему не потребовалась, от госпитализации он отказался.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия дорожного происшествия ликвидировала дежурная смена 61 пожарно-спасательной части.

Данные погибшего, пассажира и обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП
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