ента новостей

12:27
На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ленобласти введут реверсивное движение
12:25
Пенсионер из Гатчины перевел мошеннику 2 миллиона
12:15
Во Всеволожске задержали 15-летнего курьера-дропа
12:11
В Тихвине задержали 16-летнего курьера-дропа
11:21
С днем пожилого человека!
10:45
Путин осудил Запад
10:19
В Петербурге с поличным задержали «карманника»
09:42
Ошибочно мобилизованные вернулись
17:23
Александр Бельский: На полях Донбасса Россия защищает собственное будущее
17:01
Начиная с понедельника в Петербурге стартует отопительный сезон
16:55
По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва бомбы смертника в образовательном центре в Кабуле
16:52
Сильные перестрелки в столице Буркина-Фасо
16:12
В Петербурге задержали мужчину, который обманом похитил у сети АЗС табачную продукцию
16:08
В Петербурге конфликт возле магазина закончился поножовщиной
16:06
В Колпино задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
16:05
Полицейские задержали афериста, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров
16:04
Рядом с резиденцией губернатора Беглова в Комарово появилась улица Дарьи Дугиной
15:28
В Приморском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
15:11
В Пушкине задержали двоих мужчин, совершивших разбойное нападение на магазин
14:39
В Московском районе пенсионерка отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей
14:37
В Петербурге задержана директора алкомаркета за растрату
14:36
Под Лугой электричка насмерть сбил 64-летнего мужчину
14:34
Фонд капитального ремонта снова сорвал сроки ремонта крыш в Петербурге
13:40
В Петербургеликвидировано подпольное казино, которое размещалось в трёхкомнатной квартире
11:55
Александр Бельский: Каждый регион должен вносить посильный вклад в победу
11:51
На путепроводе через железную дорогу на трассе М-10 ограничат пропускную способность
11:37
Пенсионерка из Нового Девяткино лишилась крупной суммы денег поверив в историю про ДТП
10:53
Мобилизованных поженят за сутки
10:27
Валютные ограничения продлили
09:48
Мобилизованным по 100 тысяч
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине задержали 16-летнего курьера-дропа

В Тихвине задержали 16-летнего курьера-дропа

0
29
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Тихвинском районе Ленобласти задержали 16-летнего юношу выполнявшего функции курьера-дропа

В минувший четверг в Тихвинском районе Ленобласти полицейские задержали 16-летнего безработного жителя петербурга. Юношу подозревают в том, что он выполнял функции курьера-дропа в схеме телефонных мошенников по обману пенсионеров. Так десятью днями ранее он навестил 86-летнего и 75-летнюю жительницу Всеволожска. У пожилого мужчины он забрал 130 тысяч рублей, а у женщины 300 тысяч рублей. Обоим пенсионерам звонили люди, которые представлялись близкими родственниками и рассказывали, что стали виновниками серьёзной аварии. После этого голоса в трубке настаивали на срочной передаче им крупных денежных сумм, которых следовало передать посреднику.

Источник: 47News
Все по теме: мошенничество пенсионеры Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-04-2021, 10:50
В Ленобласти пенсионеров оставили без денежных накоплений
24-08-2022, 11:21
В Петербурге задержали мошенника, обманувшего пенсионерок из Гатчины
16-09-2022, 10:07
В Петербурге задержали 21-летнего афериста, который обманывал пенсионеров
7-09-2022, 12:10
В Колпино задержали мужчину, обманувшего пенсионерку
8-09-2022, 13:54
В Петербурге за мошенничество в отношении пенсионерки 18-летнего афериста
26-10-2020, 10:51
В Петербурге задержали курьера, ограбившего водителя такси

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
119
29-09-2022, 14:58
В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
0
146
29-09-2022, 09:47
В Ленобласти автоледи сбила 10-летнюю девочку на велосипеде
0
147
28-09-2022, 14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
0
166
28-09-2022, 13:32
В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток
Наверх