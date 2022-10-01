В Тихвине задержали 16-летнего курьера-дропа

В минувший четверг в Тихвинском районе Ленобласти полицейские задержали 16-летнего безработного жителя петербурга. Юношу подозревают в том, что он выполнял функции курьера-дропа в схеме телефонных мошенников по обману пенсионеров. Так десятью днями ранее он навестил 86-летнего и 75-летнюю жительницу Всеволожска. У пожилого мужчины он забрал 130 тысяч рублей, а у женщины 300 тысяч рублей. Обоим пенсионерам звонили люди, которые представлялись близкими родственниками и рассказывали, что стали виновниками серьёзной аварии. После этого голоса в трубке настаивали на срочной передаче им крупных денежных сумм, которых следовало передать посреднику.