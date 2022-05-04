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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге будут судить мошенников, обвиняемых в хищении сбережений пенсионеров

В Петербурге будут судить мошенников, обвиняемых в хищении сбережений пенсионеров

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге предстанут перед судом обвиняемые в мошенничестве

Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в хищении сбережений пенсионеров.

«Следствием установлено, что злоумышленники на территории Украины организовали кол-центр. Они звонили жителям России, в основном пенсионерам, и представлялись работниками благотворительных фондов, международных организаций, адвокатами, сотрудниками налоговых и правоохранительных органов. Аферисты сообщали пожилым людям о якобы положенных им компенсационных, льготных и других выплатах. Однако, чтобы их получить, необходимо оплатить налог. Поверив, потерпевшие переводили деньги по указанным реквизитам.

Затем в криминальный процесс включались посредники – так называемые дропы, проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, они конвертировали полученные от граждан деньги в криптовалюту, а также передавали наличные деньги с проводниками поездов организаторам на Украину», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2020 году полицейские задержали четверых посредников и одного из организаторов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«По версии следствия, участники группы совершили более 30 хищений денежных средств у граждан, проживающих в различных регионах России. Причиненный потерпевшим материальный ущерб превысил 20 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», - уточнила Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
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