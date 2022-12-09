В Петербурге задержали налётчика на офис быстрых займов

Накануне вечером около 20 часов 45 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от менеджера микрофинансовой компании, расположенной в доме 7 на Сенной площади, о том, что к ним ворвался неизвестный мужчина и, угрожая ножом, потребовал деньги. Однако работник не растерялся и передал мужчине, угрожавшему предметом, похожим на нож, «куклу»: пачку билетов «Банка приколов», обложенную 4 купюрами номиналом 1 тыс. руб. После этого злоумышленник скрылся.

Вернувшись домой, налётчик обнаружил фальшивки вместо денег, расстроился и купил алкоголь, но употребить его не успел. Сотрудники уголовного розыска Адмиралтейского района в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали злоумышленника по месту проживания – в доме 2 по Лиговскому проспекту. Им оказался 25-летний житель республики Коми.

Полицейским подозреваемый признался, что ранее взял кредит в этой финансовой организации и таким способом решил погасить задолженность. Нападавший доставлен в полицию для проведения процессуальных действий и привлечения в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 162 УК РФ (разбой).