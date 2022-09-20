В Петербурге задержали афериста подсунувшего пенсионерке купюру «банка приколов»

15 сентября в полицию Кировского района Санкт-Петербурга обратилась пенсионерка, 1937 года рождения, с заявлением о том, что около 13:00 у дома 47 по улице Лени Голикова к ней подошел неизвестный мужчина под предлогом размена денежных средств передал ей билет «банка приколов» номиналом 5 000 рублей, после чего женщина в подъезде по месту жительства передала злоумышленнику 4 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне днем около 14 часов 20 минут в Красном Селе возле дома 11 по улице Суворова в ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 43-летний неработающий ранее неоднократно судимый гражданин.