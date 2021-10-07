В Пет ербурге совершено разбойное нападение на булочную

В минувший вторник около полуночи к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 53 по улице Будапештской неизвестный мужчина вошел в помещение булочной, расположенной в продуктовом магазине, и угрожая ножом продавцу, открыл кассу, похитил выручку 1800 рублей, после чего с места преступления скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении разбойного нападения был задержан 33-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.