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Питерец.ру » Происшествия » В Пет ербурге совершено разбойное нападение на булочную

В Пет ербурге совершено разбойное нападение на булочную

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на булочную

В минувший вторник около полуночи к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 53 по улице Будапештской неизвестный мужчина вошел в помещение булочной, расположенной в продуктовом магазине, и угрожая ножом продавцу, открыл кассу, похитил выручку 1800 рублей, после чего с места преступления скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении разбойного нападения был задержан 33-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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