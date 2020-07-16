ента новостей

15:05
В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения
14:55
В Петербурге задержан налетчик на отделение банка
14:22
В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта
12:14
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей
12:08
На севере Петербурга задержали поджигателя кроссовера
07:58
Какие проекты являются лучшими?
07:57
Что теперь будет с выборами?
00:44
«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы в туре РПЛ
22:14
Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови
19:23
Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня
19:19
В районе развязки КАД с Выборгским шоссе перекроют разворотную петлю
15:59
Итоги конкурса «Делаем детство», приуроченного ко Дню фотографа
15:56
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания во Фрунзенском и Невском районах
13:27
В Петербурге пенсионерка отдала гадалке за «снятие порчи» 745 000 рублей
13:12
С начала июля Россельхознадзор проконтролировали ввоз 115 тысяч тонн продукции растительного происхождения
12:48
Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря
11:23
В Новой Ладоге изнасиловали пожилую женщину
11:10
В жилом здании на Краснопутиловской улице произошел взрыв
11:06
В аэропорту Пулково полицейские задержали соучастницу мошенничества с трудоустройством
10:51
Автоконцерт группы КняZz
10:36
Активизировались мошенники
09:26
Тесты на COVID-19
22:58
Бюро Ленинградского обкома КПРФ высказалось о замене Кузьмина на Ворновских в экологическом комитете Заксобрания
19:18
На развязке КАД перекроют два съезда
11:52
В Ленобласти школьник погиб пытаясь сделать эффектное селфи
11:44
В Купчино нетрезвый муж угрожал убить жену из ружья
11:36
В Выборге жертвой разбойника стала 80-летняя пенсионерка
11:30
В Ленобласти автоугонщик распилил на металлолом и продал похищенную «Лада Ларгус»
10:14
Внешний долг стал меньше
09:37
Беглов о росте заболеваемости
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан налетчик на отделение банка

В Петербурге задержан налетчик на отделение банка

0
30
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербурге уголовный розыск задержал налетчика на отделение банка. Злоумышленник похитил 3, 5 миллиона рублей из банка на проспекте Ветеранов

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Кировского района города задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка на проспекте Ветеранов.

Всё произошло 11 июля 2020 года. В полицию поступило сообщение о том, что около 16.40 в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Нападавший произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая работнику, похитил 3,5 миллиона рублей и с места происшествия скрылся. В ходе инцидента никто не пострадал.

По данному факту СУ УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Задержанным оказался петербуржец Кирилл, 1978 года рождения. В результате обыска по месту жительства подозреваемого на проспекте Героев полиция изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные денежные средства в сумме 1 миллион 745 тысяч рублей. По оперативной информации, часть похищенных денег мужчина успел потратить.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-06-2019, 12:38
В Мурино задержали разбойника
17-06-2020, 15:40
В Ленобласти задержали женщину обокравшую пенсионерку
20-05-2020, 12:56
В Петербурге раскрыто ограбление магазина часов
19-05-2020, 14:11
В Петербурге задержали мужчин совершивших нападение на банк
Сегодня, 12:08
На севере Петербурга задержали поджигателя кроссовера
9-04-2020, 15:01
В Петербурге лжесантехник ограбил пенсионерку

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
412
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
386
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
332
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
350
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх