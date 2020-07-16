В Петербурге задержан налетчик на отделение банка

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Кировского района города задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка на проспекте Ветеранов.

Всё произошло 11 июля 2020 года. В полицию поступило сообщение о том, что около 16.40 в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Нападавший произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая работнику, похитил 3,5 миллиона рублей и с места происшествия скрылся. В ходе инцидента никто не пострадал.

По данному факту СУ УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Задержанным оказался петербуржец Кирилл, 1978 года рождения. В результате обыска по месту жительства подозреваемого на проспекте Героев полиция изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные денежные средства в сумме 1 миллион 745 тысяч рублей. По оперативной информации, часть похищенных денег мужчина успел потратить.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.