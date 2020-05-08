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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

В Петербурге полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
На севере Петербурга полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного водителя

Сегодня ранним утром в 5.35 в поселке Парголово Выборгского района Петербурга на Тихоокеанской улице сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Ягуар», однако водитель на требования полицейских не отреагировал и начал скрываться. Инспекторами ГИБДД было организовано преследование. В ходе погони полицейские в соответствии Федеральным Законом «О полиции» произвели несколько выстрелов - в воздух и по колесам автомобиля. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

В итоге иномарку удалось остановить в 5.55 на дворовой территории на проспекте Культуры. Нарушителя задержали, им оказался 33-летний гражданин соседнего государства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения у него при себе не было.  Вместе с водителем в салоне была девушка-пассажир.

В отношении мужчины составлено 6 протоколов об административных правонарушениях (за нахождение в состоянии опьянения за рулем, проезд на красный сигнал светофора, движение по встречной полосе). Нарушителя отстранили от управления автомашиной и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. С учетом того, что он повторно попался пьяным за рулем, ему грозит уголовная ответственность.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район погоня ДПС стрельба автомобиль пьяный водитель
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