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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские выявили наркоплантации в двух таунхаусах

В Петербурге полицейские выявили наркоплантации в двух таунхаусах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге полицейские выявили наркоплантации в двух таунхаусах

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами УМВД России по Выборгскому району пресекли деятельность по выращиванию конопли.

Плантации с каннабисом обнаружены в 2 таунхаусах в Парголовском пер. и на Озерковском пр. Там же задержали и самих наркоаграриев: двоих ранее судимых 32-летних жителей Братска. Мужчины специально приехали в СПб и арендовали дома для организации ферм с «дурман-травой».

В ходе обысков изъято более 100 кустов конопли, а также готовый растительный наркотик с первого урожая весом свыше 6 кг, который злоумышленники так и не успели сбыть. Также в коттедже в Парголовском пер. обнаружено около 1 кг амфетамина. Наркотик был приобретён через тайники-закладки с целью расширения ассортимента криминального сбыта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

Источник: ГУ МВД
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