В Петербурге задержали группу наркоторговцев

В результате проведения специальной операции сотрудники петербургского Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих петербуржцев, 19-летнего Виктора и 23-летнего Александра, и жителя Ленинградской области 26-летнего Станислава.

По оперативным данным, первые двое специализировались на производстве синтетического наркотика «мефедрон», а также администрировали интернет-магазин. При этом для конспирации лаборатория по производству «синтетики» размещалась в частном доме в деревне Малые Ясковицы Новгородской области. Там оперативники изъяли химическое оборудование и реактивы.

Третий участник группы снимаемую под наем квартиру на Горной улице в Петербурге приспособил под плантацию конопли. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 27 кустов наркосодержащего растения.

Изготовленную продукцию наркоторговцы продавали через так называемые тайники-закладки. В мобильных телефонах подозреваемых были обнаружены фотографии с участками местности и описанием размещенных тайников. При проверки по указанным координатам действительно были обнаружены 4 «закладки» с «мефедроном» и 3 «закладки» с марихуаной.

После проведения экспертизы изъятых наркотиков следователями ГУ МВД России возбуждены уголовные дела по статье 231 и статьям 30 и 228.1 УК РФ: Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства и покушение на сбыт наркотических средств.

В отношении Александра избрана мера пресечения в виде ареста, Станислав находится под домашним арестом, а Виктор отпущен под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.