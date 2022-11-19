В Ленобласти мошенники напугали двух пенсионерок рассказами про ДТП с родствинниками

Накануне двоих пенсионерок из выборгского и Кировского районов Ленинградской области телефонные мошенники напугали распространенной легендой о родственниках, якобы попавших в ДТП.

Стремясь выручить племянницу, 85-летняя жительница города Выборг, поверив голосу в трубке на лестничной площадке дома на улице Кутузова передала курьеру 87 тысяч рублей.

86-летняя жительница города Кировск поверив телефонной собеседнице, которая представилась дочерью, собрала 200 тысяч рублей и передала молодому брюнету среднего роста. На вид мужчине не больше 30 лет, он был одет в темную длинную куртку, на голове вязаная шапка.

По данным фактам полицией возбуждены уголовные дела о мошенничестве.