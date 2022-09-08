В Гатчине пенсионерка передала аферистам 25 тысяч рублей

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратились 80-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщала стражам порядка о том, что ей на телефон позвонили неизвестные. Голос в трубке сообщил пожилой женщине про серьёзное ДТП с пострадавшими, виновником которой, якобы, стала её дочь и для решения вопроса необходимы деньги, которые требовалось передать курьеру. Пенсионерка поверила в историю телефонных мошенников.

Вскоре действительно подъехал посредник, так называемый, дроп. Ему жительница Гатчины передала 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).