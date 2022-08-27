В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 70 тысяч рублей

Накануне к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 76-летняя жительница города Гатчина. Пенсионерка сообщила полицейским, что ей позвонила женщина, которая представилась дочерью и рассказала, что стала виновницей серьёзной ДТП и необходимы денежные средства. Забрать деньги должен будет специальный курьер.

Пенсионерка доверилась голосу в трубке, поверив что разговаривает с родственницей. Спустя некоторое время к ней действительно подъехал мужчина-курьер, которому она передала почти 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).