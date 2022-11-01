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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти голос в трубке оставил пенсионерку без 120 тысяч рублей

В Ленобласти голос в трубке оставил пенсионерку без 120 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Голос в трубке от имени дочери оставил пенсионерку из Перово без 120 тысяч

Вчера к полицейским Выборгского раойна Ленинграсдкой области обратилась 82-летняя жительница посёлка Перово. Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что пятью днями ранее ей позвонила женщина. Телефонная собеседница представилась дочерью и рассказала историю о случившемся серьёзном ДТП с пострадавшими и попросила срочной денежной помощи. Необходимую сумму требовалось передать курьеру.

Пенсионерка поверила голосу в трубке. Вскоре к ней действительно прибыл посредник, которому она передала 120 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО мошенничество пенсионеры
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