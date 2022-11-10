В Петербурге задержали угонщиков автобуса

Ночью 9 ноября к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от женщины о том, что к ней обратился прохожий, и сообщил что возле дома 1А по ул. Железноводская его избили и угнали автобус. В этот же день в полицию обратился представитель компании, осуществляющей перевозку граждан, с заявлением об угоне автобуса «ZHONG TONG» стоимостью 4 000 000 рублей.

Нарядом полиции возле дома 70 по 9-й линии ВО был остановлен разыскиваемый автобус. За рулем находился 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В салоне автобуса также находились двое мужчин, 1981 и 1988 года рождения, один из которых ранее судимый. Было установлено, что злоумышленники, находясь в салоне указанного автобуса, после распития спиртных напитков совместно с 42-летним водителем, избили его, а когда тот покинул салон – уехали с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.