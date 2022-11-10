ента новостей

11:53
В Калининском районе задержан мигрант, обманувший пенсионеров
11:50
В Петербурге задержали угонщиков автобуса
10:54
Белла Маневич. Выставка к 100-летию
10:16
Появился газовый бот для абонентов
10:03
В Ленобалсти мужчина с пистолетом опустошил кассу АЗС
09:56
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
09:51
Британские медсестры проведут первую в истории забастовку из-за зарплаты
09:48
Индийский алмазный миллиардер Нирав Моди проиграл апелляцию против экстрадиции из Великобритании
09:40
Среднесрочный тупик вызовет беспорядки и раздражение в преддверии 2024 года
09:38
Каким должен быть ужин?
09:30
В Тосно тушили пожар в квартире
08:50
Депутаты обратили внимание на психически больных
20:34
В Петербурге изменятся маршруты четырёх автобусов
20:28
Петербург и Самарканд обменяются опытом в сфере трудоустройства граждан
19:51
Депутаты: Жители города должны нести ответственность за домашних питомцев
19:07
Therr Maitz выступят с большим сольным концертом в Петербурге
18:05
В Ленобласти хозяин сельхозугодий исполнил предписание Россельхознадзора и ликвидировал свалку
18:02
СК по Ленобласти выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре под Всеволожском
18:01
В Петербурге запретили ввоз 27 тонн небезопасного риса
18:00
Политолог Самонкин считает Беглова недостойным третьего места в списке влиятельных глав субъектов РФ
16:10
В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля
16:03
В Ленобласти молодых предпринимателей поддерживают грантами
16:00
Со следующего года в школах России вводится курс по начальной военной подготовке
13:54
Выставка «Город открытий» и презентация игры «мемо», посвященной закрытым объектам культурного наследия Санкт-Петербурга
13:25
В Курортной районе задержан аферист, обманувший пенсионера
13:12
В Петербурге задержана женщина обманувшая пенсионеров
13:05
15 отделений переливания крови примут доноров во время Осеннего ГМДД
12:54
В Московском районе задержали мужчину обманувшего пенсионерку
12:45
«Единая Россия» организует бесплатную экскурсию для детей участников СВО в Русский музей
12:36
Конференция «Литература одного дома»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали угонщиков автобуса

В Петербурге задержали угонщиков автобуса

0
7
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали угонщиков автобуса в Василеостровском районе

Ночью 9 ноября к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от женщины о том, что к ней обратился прохожий, и сообщил что возле дома 1А по ул. Железноводская его избили и угнали автобус. В этот же день в полицию обратился представитель компании, осуществляющей перевозку граждан, с заявлением об угоне автобуса «ZHONG TONG» стоимостью 4 000 000 рублей.

Нарядом полиции возле дома 70 по 9-й линии ВО был остановлен разыскиваемый автобус. За рулем находился 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В салоне автобуса также находились двое мужчин, 1981 и 1988 года рождения, один из которых ранее судимый. Было установлено, что злоумышленники, находясь в салоне указанного автобуса, после распития спиртных напитков совместно с 42-летним водителем, избили его, а когда тот покинул салон – уехали с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров угон автобус
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-10-2022, 13:52
В Петербурге задержали группу мигрантов за хищение автомобиля
8-09-2022, 16:19
В Парголово дебошир угрожал пистолетом водителю автобуса
14-07-2022, 10:51
В Металлострое задержан стрелявший в Невском районе Петербурга
13-09-2022, 11:10
В Петербурге задержан злоумышленник совершивший ДТП на угнанной машине
19-10-2022, 13:04
В Невском районе задержали злоумышленника, похитившего мобильный телефон у знакомого
25-03-2022, 11:42
В Петербурге задержали мужчин, избивших гражданина на улице

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
96
Вчера, 16:10
В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля
0
116
Вчера, 09:53
На КАД возле Мурино столкнулись четыре автомобиля
0
170
8-11-2022, 11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
0
145
7-11-2022, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
Наверх