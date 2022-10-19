ента новостей

15:43
В Ленобласти работница отделения связи подозревается в краже казенных денег
14:55
Петербургские ювелиры просят не отменять упрощенную систему налогообложения
13:48
Проект «Из Москвы в Санкт-Петербург»
13:04
В Невском районе задержали злоумышленника, похитившего мобильный телефон у знакомого
13:00
В Петербурге задержали мужчину, похитившего в октябре прошлого года иномарку
12:57
«Условный мент. Начало»: в Пскове стартовали съемки спецсерий популярного детектива
12:55
Знатоки Корабелки одерживают победы
12:43
Жителя Кронштадта подозревают в инцесте
12:42
В Парголово задержали мигрант по подозрению в педофилии
12:41
Награждение спортсменов Корабелки
12:40
Общественник Гарусов обратился к Беглову с просьбой организовать мобилизацию должным образом
12:08
В Выборге пенсионерка перевела лжесотруднице Центробанка 370 тысяч рублей
11:56
Депутаты отправили солдатам обмундирование и средства связи
11:54
В Выборге лжесотрудник соцзащиты оставила пенсионерку без денег
11:40
В Кудрово отец удраил вножом в шею 9-летнего сына
11:34
На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"
09:37
С промышленностью все нормально
09:14
Кто взорвал понятно, но их не нашли
08:52
YouTube останется
18:14
Антон Соловьев: Спортсменов без поддержки не оставим
16:43
Более 600 человек погибли в результате сильнейшего наводнения в Нигерии
16:40
Премьер-министр Японии распорядился провести расследование в отношении Церкви Объединения
16:37
Прокуратура выявила нарушения при работах в водоохранной зоне Невы
16:08
В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»
16:02
На Васильевском острове проверяют информацию об изнасиловании малолетней
15:59
На реконструкцию и содержание снегоплавильных пунктов в Петербурге планируют направить 219,6 млн рублей
15:58
Участники Общественного штаба формируют проект регламента работы
15:57
В Петербурге блокадников «попросили» сдать свои сбережения в пользу мобилизованных?
15:11
Разводку Ладожского моста снова перенесли
14:04
В Выборгском районе задержали подозреваемого в мошенничестве
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали злоумышленника, похитившего мобильный телефон у знакомого

В Невском районе задержали злоумышленника, похитившего мобильный телефон у знакомого

0
87
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района по «горячим следам» задержали злоумышленника, похитившего мобильный телефон у знакомого

Вчера к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 40-летнего гражданина о том, что возле дома 12 по Фарфоровской улице его знакомый, угрожая ножом, отобрал принадлежащий ему телефон «Хонор А9», стоимостью 9 тысяч рублей, после чего скрылся в сторону улицы Бабушкина.

В тот же день возле дома 74/1 по Октябрьской набережной нарядом патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» задержан 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Телефон изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-10-2022, 15:15
В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон
14-07-2022, 10:51
В Металлострое задержан стрелявший в Невском районе Петербурга
15-09-2022, 12:44
В Невском районе у мужчины отобрали телефон и заставили перевести деньги
17-06-2022, 15:38
В Ленобласти задержали гражданина, совершившего разбой
5-05-2022, 12:48
В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата во дворе жилого дома
12-08-2022, 12:18
В Петербурге задержали мужчину за грабеж

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 11:34
На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"
0
189
17-10-2022, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
148
17-10-2022, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
0
122
17-10-2022, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
Наверх