В Невском районе задержали злоумышленника, похитившего мобильный телефон у знакомого

Вчера к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 40-летнего гражданина о том, что возле дома 12 по Фарфоровской улице его знакомый, угрожая ножом, отобрал принадлежащий ему телефон «Хонор А9», стоимостью 9 тысяч рублей, после чего скрылся в сторону улицы Бабушкина.

В тот же день возле дома 74/1 по Октябрьской набережной нарядом патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» задержан 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Телефон изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.