В Металлострое задержан стрелявший в Невском районе Петербурга

Вчера поздним вечером около 23 часов к полицейским Невского района Петербурга обратилась гражданка, 1987 года рождения, с сообщением о том, что возле дома №19 по улице Русановской неизвестный мужчина произвел выстрелы в ее сторону, сел в автомашину «Хендай» черного цвета и с места происшествия скрылся.

В 23 часа 42 минуты возле дома №22 по улице Садовой в поселке Металлострой нарядом патрульно-постовой службы Колпинского района разыскиваемый автомобиль был остановлен. За рулем находился 46-летний неработающий гражданин. В багажнике указанного автомобиля была обнаружена и изъята пневматическая винтовка «Байкал МР-512».

Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.