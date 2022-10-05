В Петербурге задержали группу мигрантов за хищение автомобиля

Вчера вечером к полицейским поступило сообщение от очевидца о том, что во дворе дома 8 по улице Шателена, в Выборгском районе Петербурга пять мужчин избили водителя «Киа Спортейдж». После чего сели в его автомобиль, а также в «Хендай Солярис» и «Шкода», и скрылись. В этот же день в полицию поступило сообщение от 26-летнего хозяина угнанного автомобиля.

«По горячим следам» возле дома 5 по улице Бадаева был обнаружен и остановлен разыскиваемый автомобиль «Хендай Солярис». В салоне находились 3 граждан одной из стран ближнего зарубежья, 29-летний водитель и двое пассажиров, 1992 и 1996г. У д. 8/1 по Союзному пр. полицейские обнаружили брошенный похищенный автомобиль. Имущество возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Задержанные граждане доставлены в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Один из них к тому же привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.