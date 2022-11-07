В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода

Вчера около 02 часов ночи на 103-м километре трассы "Кола", в Волховском районе Ленинградской области 35-летний житель Петербурга на автомобиле "Мицубиши Аутлендер" сбил 48-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Установлено, что погибший был зарегистрирован в Воронежской области. Водителя иномарки, по данным ГИБДД, с начала года дважды привлекали к административной ответственности за превышения скорости.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.