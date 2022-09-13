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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода

В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода

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29
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Нетрезвый мужчина угодил под колеса иномарки с водителем, которого шесть раз штрафовали за превышение скорости

Вчера поздним вечером около 23 часов 30 минут на 56 километре трассы "Нарва", возле деревни Шундорово, Ломоносовского района Ленинградской области 29-летний безработный житель Петербурга передвигаясь на автомобиле "Киа Оптима" наехал на пешехода, который шел по проезжей части на встречу. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте дорожного происшествия.

По предварительной информации, во время ДТП погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что зарегистрирован он был в городе Петергоф.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

По информации ГИБДД, водителя "Киа" с начала года восемь раз штрафовали за нарушение ПДД, в том числе шесть раз - за превышение скорости.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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