В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода

Вчера поздним вечером около 23 часов 30 минут на 56 километре трассы "Нарва", возле деревни Шундорово, Ломоносовского района Ленинградской области 29-летний безработный житель Петербурга передвигаясь на автомобиле "Киа Оптима" наехал на пешехода, который шел по проезжей части на встречу. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте дорожного происшествия.

По предварительной информации, во время ДТП погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что зарегистрирован он был в городе Петергоф.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

По информации ГИБДД, водителя "Киа" с начала года восемь раз штрафовали за нарушение ПДД, в том числе шесть раз - за превышение скорости.