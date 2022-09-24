В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого пешехода

Вчера вечером около 20 часов 00 минут на 114-м километре автодороги А-181 "Магистральная", во Всеволожском района Ленинградской области 32-летняя жительница Пеетрбурга на автомобиле "Citroen C-4" наехала на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На вид ему около 60 лет, данные погибшего устанавливаются.

По данным ГИБДД, с начала года водитель "Ситроена" получила один штраф за превышение скорости.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливает дорожная полиция.