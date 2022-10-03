В Ленобласти на трассе "Кола" иномарка сбила пешехода

Вчера вечером около 23 часов на 158-ом километре автотрассы "Кола", в Волховском районе Ленинградской области автомобиль "Хендай Элантра" сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По словам водителя, пешеход двигался по дороге на встречу. Личность погибшего устанавливается.