Вчера вечером около 23 часов на 158-ом километре автотрассы "Кола", в Волховском районе Ленинградской области автомобиль "Хендай Элантра" сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По словам водителя, пешеход двигался по дороге на встречу. Личность погибшего устанавливается.
В Ленобласти на трассе "Кола" иномарка сбила пешехода
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Опубликовал: Anton78
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В Волховском районе Ленобласти на трассе "Кола" иномарка сбила пешехода
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