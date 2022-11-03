Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти

Вчера вечером около 18 часов на 20-м километре дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск", в Гатчинском районе Ленинградской области 39-летний мужчина на автомобиле "Фольксвагене Поло" сбил жителя ближайшего садоводства "Ижора". Мужчина пытался пересечь дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм 60-летний пострадавший скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

По информации ГИБДД, с начала года у водителя иномарки не было штрафов за нарушение правил дорожного движения.