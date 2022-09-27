ента новостей

11:34
В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов
11:30
В Ломоносовском районе задержали угонщика
11:26
В Ленобласти «по горячим следам» задержан мужчина по подозрению в разбойных нападениях на магазины
11:21
Задержали афериста обманувшего пенсионера в Адмиралтейском районе
10:00
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пешехода
23:14
Нижегородцы впервые в сезоне не смогли забросить ни одной шайбы в официальном матче.
20:24
В Петербурге состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан в формируемые воинские части и подразделения
19:46
В Петербурге депутаты обсудили с делегацией Греции перспективы сотрудничества
19:43
Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
19:41
Генерал армии Виктор Золотов вручил троим росгвардейцам Золотые Звезды Героя России
16:57
Депутаты в Петербурге поддержали идею урегулировать порядок выступлений уличных музыкантов и артистов
16:44
В Ленобласти остановить машину под управлением нетрезвого водителя удалось после выстрела в воздух
16:37
Праздник «Путь от конки до трамвая», приуроченный к 115-летию петербургского трамвая
15:51
Парламент Петербурга планирует приступить к корректировке бюджета 2022 года
15:49
Новому командующему Северо-Западным округом Росгвардии вручили личный штандарт
14:27
В Приозерске ограбили круглосуточный магазин "21 век"
14:25
Обрушившийся на Филиппины тайфун Нору унес жизни пятерых человек
14:21
В Гонконге судят 90-летнего кардинала из-за фонда протеста
14:20
В Петербурге подросток ножом в шею девочку и выпрыгнул в окно
14:19
Мундеп Фаттуш: Смольный апеллирует непонятными цифрами в вопросе увеличения зарплат
13:47
В Ленобласти пожилая пациентка больницы выпрыгнула в окно
13:14
Комиссия по градостроительству утвердила состав Общественного штаба по реновации
13:11
В Никольском задержан подозреваемый в угоне автомобиля
13:04
Задержан 20-летний юноша за обман пенсионерок
12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
10:41
Тарифы ЖКХ опять повысят
10:06
Как уснуть за 5 минут
09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
09:24
Задержан подозреваемый пытавшийся сжечь военкомат в Ломоносове
09:12
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти грузовик насмерть сбил пешехода

В Ленобласти грузовик насмерть сбил пешехода

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины под колесами фургона на федеральной трассе в Тосненском районе Ленобласти

По предварительной информации, около 05 часов 30 минут на 670-м километре трассы М-10 "Россия", в Тосненском районе Ленинградской области грузовой Iveco с номерами Тверской области под управлением 53-летнего жителя Челябинска наехал на пешехода.

ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте происшествия. По предварительной информации, он находился на проезжей части.

Проверку по факту произошедшего проводят инспекторы ГИБДД. По данным дорожной полиции, с начала года водителя грузовика штрафовали за пренебрежение ремнем безопасности и правилами проезда перекрестков.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-09-2022, 09:22
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода
9-09-2020, 12:05
Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила пешехода
24-09-2022, 11:13
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
24-02-2022, 10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 11:34
В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов
0
60
Сегодня, 10:00
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пешехода
0
89
Вчера, 12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
0
137
Вчера, 09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
Наверх