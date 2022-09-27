В Ленобласти грузовик насмерть сбил пешехода

По предварительной информации, около 05 часов 30 минут на 670-м километре трассы М-10 "Россия", в Тосненском районе Ленинградской области грузовой Iveco с номерами Тверской области под управлением 53-летнего жителя Челябинска наехал на пешехода.

ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте происшествия. По предварительной информации, он находился на проезжей части.

Проверку по факту произошедшего проводят инспекторы ГИБДД. По данным дорожной полиции, с начала года водителя грузовика штрафовали за пренебрежение ремнем безопасности и правилами проезда перекрестков.