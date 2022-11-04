В Ленобласти в ДТП пострадала автоледи и её годовалый пассажир

Вчера около 11 часов 45 минут на 45 км автодороги «СПб-Псков», 29-летняя женщина управляя автомобилем «Ситроен С», при выполнении маневра перестроения, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди двигавшегося ТС, совершила столкновение в попутном направлении с самосвалом «Вольво FM-TRUCK», под управлением 62-летнего жителя Псковской области.

В результате ДТП женщина-водитель и её годовалый пассажир, находящийся спереди справа с не пристегнутым ремнем безопасности, в различной степени тяжести госпитализированы.

По данному факту проводится проверка.