ента новостей

22:22
В Ленобласти в ДТП пострадала автоледи и её годовалый пассажир
17:33
«Динамо-ЛО» одержало трудную победу над клубом «Югра-Самотлор» в розыгрыше Кубка России по волейболу
13:26
Выставка «Маленькая девочка и кот Том»
13:15
«Добрые дела нас объединяют»: в Центре имени Алмазова единороссы и волонтёры-медики провели донорскую акцию в честь Дня народного единства
13:13
В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери
13:12
В сквере Товстоногова началась реконструкция системы освещения
13:09
Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции
13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
12:59
В Купчино пенсионерка отдала аферистам миллион рублей
12:55
В Калининском районе пожилая женщина поддалась на уловки мошенников и набрала кредитов почти на 2 миллиона рублей
12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
12:43
ЧМ-2022: у Германии в любом случае не будет проблем с вратарями
12:41
Соловейчик назвал «бардаком» вручение повесток жителям Петербурга на фоне завершения частичной мобилизации
09:14
В «семерке» установят цену на нашу нефть
08:37
195 тысяч от президента
08:13
Отмечаем День единства
20:09
Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»
20:08
В утреннем эфире Пятого канала появится новая познавательная программа
20:07
Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий
20:00
Выставка «Под лучами солнца»
19:59
Дни народного единства на Пятом канале
17:33
Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»
17:28
Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии
17:25
В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал «Большой этнографический диктант»
17:14
В Санкт-Петербурге состоялся показ просветительского спектакля «Трудный экзамен» Российского общества «Знание»
16:53
Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х»
14:10
В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков
14:07
Мост через Свирь для прохода вниз по реке барже – буксирного состава
14:04
В Петербурге задержали двоих мужчин ограбивших аптеку
13:13
На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадала автоледи и её годовалый пассажир

В Ленобласти в ДТП пострадала автоледи и её годовалый пассажир

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В Гатчинском районе в ДТП пострадала женщина-водитель и её годовалый пассажир

Вчера около 11 часов 45 минут на 45 км автодороги «СПб-Псков», 29-летняя женщина управляя автомобилем «Ситроен С», при выполнении маневра перестроения, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди двигавшегося ТС, совершила столкновение в попутном направлении с самосвалом «Вольво FM-TRUCK», под управлением 62-летнего жителя Псковской области.

В результате ДТП женщина-водитель и её годовалый пассажир, находящийся спереди справа с не пристегнутым ремнем безопасности, в различной степени тяжести госпитализированы.

По данному факту проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
26-07-2022, 12:00
В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки
24-09-2022, 17:28
В Ленобласти женщина-водитель на «Рено Сандеро» столкнулась с грузовиком. Погиб пассажир «Рено»
19-08-2022, 12:57
На КАД произошло массовое ДТП с пятью автомобилями
11-08-2021, 15:22
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали
26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 22:22
В Ленобласти в ДТП пострадала автоледи и её годовалый пассажир
0
82
Сегодня, 13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
0
71
Сегодня, 12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
0
126
Вчера, 09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
Наверх