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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали

В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленинградской области

Накануне около 23 часов 10 минут на 34-км автодороги "Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск" неустановленный водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21150, двигаясь от деревни Екатериновка в сторону деревни Варзолово не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в дерево.

В результате произошедшей аварии пассажир, на вид 30-35 лет, от полученных повреждений скончался на месте происшествия, водитель и второй пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка, выясняются личности пострадавших, а также обстоятельства дорожной аварии.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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