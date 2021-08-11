В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали

Накануне около 23 часов 10 минут на 34-км автодороги "Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск" неустановленный водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21150, двигаясь от деревни Екатериновка в сторону деревни Варзолово не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в дерево.

В результате произошедшей аварии пассажир, на вид 30-35 лет, от полученных повреждений скончался на месте происшествия, водитель и второй пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка, выясняются личности пострадавших, а также обстоятельства дорожной аварии.