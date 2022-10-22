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Питерец.ру » Происшествия » Пьяный петербуржец «заложил бомбу» у Эрмитажа

Пьяный петербуржец «заложил бомбу» у Эрмитажа

0
40
Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Пьяный петербуржец грозился взорвать Зимний дворец

Накануне днем около 14 часов в службу «112» позвонил неизвестный и сообщил, что «у Зимнего дворца лежит взрывпакет, будет взрыв». Территория, прилегающая к Эрмитажу, была осмотрена, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено Эвакуация не проводилась.

По номеру мобильного телефона вычислили его владельца, и вскоре в квартиру дома 142 по Волковскому проспекту приехали сотрудники полиции и доставили мужчину в отдел 39-летнего неработающего петербуржца в состоянии сильного алкогольного опьянения.

До вытрезвления он помещен в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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