Пьяный петербуржец «заложил бомбу» у Эрмитажа

Накануне днем около 14 часов в службу «112» позвонил неизвестный и сообщил, что «у Зимнего дворца лежит взрывпакет, будет взрыв». Территория, прилегающая к Эрмитажу, была осмотрена, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено Эвакуация не проводилась.

По номеру мобильного телефона вычислили его владельца, и вскоре в квартиру дома 142 по Волковскому проспекту приехали сотрудники полиции и доставили мужчину в отдел 39-летнего неработающего петербуржца в состоянии сильного алкогольного опьянения.

До вытрезвления он помещен в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.