В Петербурге «заминировали» метро и квартиру в несуществующем доме

Накануне вечером на электронную почту ФСБ России поступило два сообщения о ложном минировании. В первом сообщении неизвестный сообщил о заминировании разных объектов, в том числе зеленой, синей и красной веток Петербургского метро.

Проведен осмотр станций метрополитена Петербурга, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Во втором письме некто, назвав имя и фамилию, сообщил о 5 килограммах взрывчатки и заложнике в квартире дома 48 по 16-й линии Васильевского острова. Установлено, что дом с таким номером на указанной улице не существует, а в доме на 15-й линии зарегистрирован 14-летний подросток с именем, указанным в письме.

При выезде дверь в квартиру никто не открыл. Соседи пояснили, что в квартире проживали двое мужчин, которых давно уже не видели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.