В Петербурге пьяный мужчина стрелял с балкона из автомата

Вчера вечером около 16 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 28-летняя петербурженка, которая сообщила о том, что сосед из квартиры дома 121 по Северному проспекту, находясь на балконе в состоянии алкогольного опьянения, из предмета, похожего на автомат, совершил несколько выстрелов в воздух.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции и по подозрению в совершеннии преступления задержали 60-летнего мужчину, у которого изъят охолощенный автомат Калашникова «ИЖ-161ПС».

Стрелявшего доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.