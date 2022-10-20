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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе хулиган на иномарке выстрелил в воздух из ракетницы

В Красносельском районе хулиган на иномарке выстрелил в воздух из ракетницы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве в Красносельском районе

Накануне ночью к полицейским поступило сообщение от охранника паркинга на проспекте Героев дом 23, о том, что неизвестный мужчина заехал на территорию паркинга на автомобиле «Киа Рио», не имея парковочного места. Во время конфликта с охранником водитель выстрелил в воздух из ракетницы «Сигнал охотника» и уехал.

Вчера утром к полицейским поступил еще один сигнал об инциденте с указанным автомобилем. 48-летний мужчина сообщил, что водитель «Киа Рио» после дорожного конфликта, направил в сторону заявителя ракетницу «Сигнал охотника», после чего с места происшествия уехал.

Сотрудники полиции в тот же день задержали злоумышленника, 41-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ракетница изъята. Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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