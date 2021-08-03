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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан подозреваемый в групповой драке

В Петербурге задержан подозреваемый в групповой драке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в групповой драке. По факту хулиганской выходки возбуждено уголовное дело.

В минувшее воскресенье к полицейским ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили сообщения о групповой драке и стрельбе возле дома 12 по улице Севастьянова. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В результате выезда установлено, что по указанному адресу произошел конфликт между водителем автомобиля «БМВ» и пешеходами, который перерос в обоюдную драку. В 23.50 у дома 10 по улице Севастьянова сотрудниками полиции в результате патрулирования территории обнаружена иномарка, принадлежащая 25-летнему мужчине. У дома 2 по Яковлевскому переулку полицейские задержали 21-летнего жителя Оренбургской области, управлявшего указанным автомобилем. Задержанный пояснил, что во время драки использовал деревянную доску, а со стороны прохожих кто-то выстрелил в воздух предположительно из травматического пистолета. В результате конфликта прохожие, 27-летняя женщина и 40-летний мужчина, с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, где после оказания медицинской помощи отпущены. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Водитель иномарки задержан на основании статьи 91 УПК РФ.v

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район хулиганство массовая драка стрельба
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