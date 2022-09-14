В Петербурге ссора закончилась стрельбой из травмата

Вчера к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома № 14 по Пулковскому шоссе произошла драка между двумя мужчинами, один из которых выстрелил из предмета, похожего на пистолет.

На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции и обнаружил одного из участников конфликта, 1987 года рождения. Оказалось, что мужчины на спор решили побороться. Соревнование переросло в ссору. В результате 39-летний борец из травматического пистолета выстрелил в сторону своего соперника, после чего с места происшествия скрылся. В результате обошлось без пострадавших.

В тот же день, в подъезде дома №14 по Пулковскому шоссе полицейсие задержали стрелка. Травматический пистолет у него изъят.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.