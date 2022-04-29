В Петербурге полицейские задержали троих автоугонщиков

Вчера утром около 9 часов к полицейским обратился 59-летний гражданин с сообщением о том, что от дома 20 по улице Десантников, в Красносельском районе Петербурга неизвестный злоумышленник совершил хищение его автомобиля «Мерседес Бенс S 500 W 126 стоимостью 2 000 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В тот же день в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возле дома 8 по улице Ленинградская в деревне Торики опергруппой уголовного розыска Красносельского района данный автомобиль обнаружен.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий у дома 8 по проспекту Солидарности оперативниками Красносельского и Невского районов по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое граждан, 38 и 41 года, передвигающихся на автомобиле «Киа Соренто», и 44-летнего гражданина передвигающегося на автомобиле «Фольксваген Пассат».

Все трое задержанных, двое из которых неоднократно судимы, доставлены в отдел полиции. При осмотре их автомобилей было изъято оборудование для подавления сигнализации и запуска двигателя, ключи, брелоки, сим-карты, электронный ключ. Сотрудниками полиции ведется работа по установлению причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений.