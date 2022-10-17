В Петербурге мужчина похитил из Парка Интернационалистов телефонный кабель

В Пеетрбургн на проспекте Славы инспекторы ГИБДД остановили следовавшие друг за другом два автомобиля – отечественную легковушку и иномарку. Багажники обоих автомобилей были забиты скрученными проводами. Чтобы выяснить, откуда столько кабеля, водителей доставили в отдел полиции.

Там один из задержанных мужчин, уроженец страны ближнего зарубежья, пояснил, что якобы нашёл кабель в Парке Интернационалистов у открытого люка. Рядом никого не было, поэтому и взял, мол, не пропадать же добру. Найденного было так много, что увезти его на одной машине не получалось. Поэтому он позвал на помощь знакомого.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 655 м телефонного кабеля, якобы обнаруженного бесхозным в Парке Интернационалистов, на самом деле были срезан им в этом парке на участке напротив дома 40/1 по проспекту Славы. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.