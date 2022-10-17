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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина похитил из Парка Интернационалистов телефонный кабель

В Петербурге мужчина похитил из Парка Интернационалистов телефонный кабель

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, похитивший из Парка Интернационалистов телефонный кабель

В Пеетрбургн на проспекте Славы инспекторы ГИБДД остановили следовавшие друг за другом два автомобиля – отечественную легковушку и иномарку. Багажники обоих автомобилей были забиты скрученными проводами. Чтобы выяснить, откуда столько кабеля, водителей доставили в отдел полиции.

Там один из задержанных мужчин, уроженец страны ближнего зарубежья, пояснил, что якобы нашёл кабель в Парке Интернационалистов у открытого люка. Рядом никого не было, поэтому и взял, мол, не пропадать же добру. Найденного было так много, что увезти его на одной машине не получалось. Поэтому он позвал на помощь знакомого.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 655 м телефонного кабеля, якобы обнаруженного бесхозным в Парке Интернационалистов, на самом деле были срезан им в этом парке на участке напротив дома 40/1 по проспекту Славы. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
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