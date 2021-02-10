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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге автомобилист при виде ДПС попытался избавиться от более десятка свертков с порошком

В Петербурге автомобилист при виде ДПС попытался избавиться от более десятка свертков с порошком

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Сотрудники ДПС остановили иномарку, пассажир которой пытался сбросить несколько свертков – вероятно, с наркотиками

Сегодня около 11.00 у дома 114 на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга сотрудники отдельного спецбатальона №2 ДПС ГИБДД ГУ МВД России при патрулировании территории заметили подозрительный автомобиль «Мазда 3». Иномарку под управлением 31-летней местной жительницы, индивидуального предпринимателя, остановили для проверки документов. В салоне иномарки также находился муж автоледи – 35-летний неработающий, а на пассажирском сидении был их знакомый – 35-летний уроженец Ульяновска.

При виде сотрудников полиции пассажир - знакомый семейной пары, выбежал из автомобиля, однако тут же был задержан полицейскими. При задержании мужчина выбросил на проезжую часть 17 свертков из изоленты, предположительно, с наркотическим средством синтетического происхождения. В машине также было обнаружено 2 шприца, 3 мотка изоленты и блокнот с записями.

Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где у него при личном досмотре во внутреннем кармане куртки было обнаружено еще 5 похожих свертков. Все изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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