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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан автоугонщик

В Петербурге задержан автоугонщик

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
В Петербурге полицейские задержали автоугонщика после попытки очередной кражи иномарки. По версии полиции, он является профессиональным автовором.

В полиции имелась оперативная информация о предполагаемом автоугонщике, который передвигается на автомобиле "Мерседес". Сотрудники полиции Выборгского и Калининского района отследили данную иномарку и установили за ней наблюдение. Около 5 часов утра 28 мая 2020 года на Суздальском проспекте злоумышленник попытался совершить кражу автомобиля "Хендай Туксон", однако его действия были пресечены полицейскими и около 6 часов утра у дома 29 по Комендантскому проспекту сотрудники полиции Выборгского района после преследования
задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний неработающий петербуржец, ранее судимый за кражи.
При осмотре автомобиля "Мерседес" полицейские изъяли более десятка перчаток, 2 кепки, 25 электронных устройств с логотипом "Хендай" и "Киа", 9 комплектов ключей.
Позднее в полицию с заявлением о попытке угона обратился собственник автомашины "Хендай Туксон", работник одного из петербургских заводов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ.
В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили причастность задержанного к краже автомобиля "Хендай Генезис", совершенной 21 мая около 5 часов утра от дома на Гражданском проспекте, стоимостью 1 900 000 рублей. Установлено, что злоумышленник перегнал похищенную иномарку на улицу Шостаковича с целью дальнейшей перепродажи. Однако сотрудники полиции обнаружили машину на следующий день после угона и задуманное до конца похититель не смог довести.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды его противоправной деятельности и соучастников преступлений.

Источник: ГУ МВД
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