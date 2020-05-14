В Петербурге задержали похитителя магнитолы из полицейского автомобиля

В минувший вторник около 15:00 к полицейским Красносельского района Петербурга через экстренные службы от очевидца поступило сообщение о том, что у дома 36 по улице Пограничника Гарькавого стоит служебный автомобиль «УАЗ Патриот» с разбитым окном. Данный автомобиль находится в распоряжении местного участкового уполномоченный полиции. При этом автомашина имеет явные опознавательные знаки принадлежности к полиции.

Спустя полчаса после случившегося сотрудники патрульно-постовой службы полиции неподалеку от места происшествия задержали двух нетрезвых местных жителей, 36 и 34 лет, и доставили этих мужчин в отдел полиции для проверки на причастность к инциденту.

Установлено, что старший из них разбил стекло левой передней двери полицейского автомобиля, чтобы по его словам «покататься», но ему это не удалось, и он похитил из автомобиля автомагнитолу и баллонный ключ. Изобличенный мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления.

Похищенное изъято.

В отношении обоих мужчин составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По факту кражи имущества из автомобиля полиции СУ УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый сегодня по решению суда заключен под стражу на два месяца.

