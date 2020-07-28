Парк Интернационалистов оборудуют наружным освещением

На строящемся объекте электроснабжения в Купчино подрядная организация приступила к работам по озеленению газонов. Большая часть строительно-монтажных работ уже выполнена – установлено 262 опоры и 588 светодиодных светильников.

Ранее эта обширная зеленая зона, площадью 45 гектаров, не была оснащена наружным освещением. Теперь к завершению строительства здесь появится осветительный комплекс из 280 опор и 656 светодиодных светильников. Построенное наружное освещение не только устойчиво к перепадам напряжения и отлично выдерживает неблагоприятные условия уличной эксплуатации, но и благодаря архитектурным опорам гармонично вписывается в пространство парка.

До конца 2020 года наружное освещение парка Интернационалистов планируется подключить к электрическим сетям. После чего, гости одной из масштабных зеленых зон Фрунзенского района смогут безопасно и комфортно совершать прогулки и отдыхать от городского шума.

Парк Интернационалистов является популярной зоной для отдыха и занятий спортом. Здесь проходит большое количество общественного транспорта из многих районов города, также вблизи парка расположено пересечение двух магистралей – проспекта Славы и Бухарестской улицы

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполняет подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика».